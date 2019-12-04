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04 Aralık 2019, Çarşamba
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çok rahat

Sivasspor çok rahat

 Lig'in lideri , 'na da iyi bir başlangıç yaptı: 2-0. 'a konuk olan Yiğidolar, A Spor'dan yayınlanan maçta Traore ile bulduğu golle rahatladı. Son vuruş 'dan geldi.

Lig'in lideri , 'na da iyi bir başlangıç yaptı: 2-0. 'a konuk olan Yiğidolar, A Spor'dan yayınlanan maçta Traore ile bulduğu golle rahatladı. Son vuruş 'dan geldi.
  1. 4.12.2019
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