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02 Aralık 2019, Pazartesi
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da kupa mesaisi

Demir Grup Sivasspor'da kupa mesaisi

Süper Lig'in lideri  5'inci Tur ilk maçında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından idman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve dinlendirilen antrenmana katılmazken, Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yolu ile karşılaşma için 'a gidecek. ile arasında Esenler Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın 18.30'da başlayacak.

  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 02.12.2019 13:22
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