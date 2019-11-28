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28 Kasım 2019, Perşembe
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‘Havaya girmeyiz’

‘Havaya girmeyiz’

LİDER ’ta , ilk yarıda kalan 5 maçı final gördüklerini söyledi. Çalımbay, “Bizim için şu an en büyük final . Havaya girecek düşüncemiz veya lüksümüz yok. Gerçekleri biliyor, takıma güveniyorum” dedi.

Lider 'ta , ilk yarıda kalan 5 maçı final gördüklerini söyledi. Çalımbay, "Bizim için şu an en büyük final . Havaya girecek düşüncemiz veya lüksümüz yok. Gerçekleri biliyor, takıma güveniyorum" dedi.
  1. 28.11.2019
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