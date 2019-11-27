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27 Kasım 2019, Çarşamba
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hazırlığı

Transfer hazırlığı

 'un başarılı hocası , müjdesi verdi. Çalımbay, "1-2 oyuncu sakatlanınca sıkıntı yaşıyoruz. Ama diğer takımlarda ise aynı ayarda oyuncular kadroda. Yönetim de uygun görürse 1-2 transfer yapıp

'un başarılı hocası , müjdesi verdi. Çalımbay, "1-2 oyuncu sakatlanınca sıkıntı yaşıyoruz. Ama diğer takımlarda ise aynı ayarda oyuncular kadroda. Yönetim de uygun görürse 1-2 transfer yapıp
  1. 27.11.2019
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