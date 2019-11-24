Kayserispor 1 - 4 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Kayserispor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor 4-1'lik skorla kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Fernando, 70'te Emre Kılınç, 74 ile 94'te Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Kayserispor'un tek golü 44. dakikada Pedro Henrique'den geldi.

SİVASSPOR LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 7 puanla son sırada kaldı ve bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

Sivasspor ise 24 puana yükselerek Süper Lig'de liderlik koltuğunu geri aldı ve bu sezonki 7. galibiyetine ulaştı. Çalımbay'ın öğrencileri aynı zamanda üst üste 4. kez 3 puana hanesine yazdırdı. Haftayı lider bitirmeyi de garantiledi.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

EMRE DEMİR YİNE SAHNE ALDI

Süper Lig'in gol atan en genç futbolcusu Emre Demir zorlu Sivasspor mücadelesinde de forma giydi. Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun genç yıldızı 76'ıncı dakikasında oyuna dahil etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

21. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Fernando Andre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi.

24. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasında topla buluşan Fernando Andre'nin bir süre topu sürdükten sonra sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu üst direkten döndü.

44. dakikada Poulain'in ortasında topu önüne indiren Pedro Henrique'nin yere düşerken gerçekleştirdiği vuruşta top ağlara gitti. 1-1

55. dakikada topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda top auta gitti.

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djedje'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Samassa uzaklaştırdı.

68. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda direkten dönen topa Mert Hakan Yandaş dokundu. Kaleci Lung, topu çizgiden çıkardı.

70. dakikada kornerde defansın uzaklaştırdığı top Emre Kılınç'ın önüne düştü. Kılınç, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluştu. 2-1

74. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

84. dakikada Yatabare'nin pasında topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda topu kaleci Lung uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, topu ağlarla buluşturdu. 4-1