Sivasspor Antalyaspor'u konuk edecek
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 15.00'te Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan, birinde berabere kalan kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Sezona evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı, 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.
İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.
Sivasspor, sahasında son olarak geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.
SİVASSPOR'DA EKSİKLER
Demir Grup Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sakatlığı bulunurken, Isaac Cofie de kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda Emre Kılınç, Aaron Appindangoye ve Uğur Çiftçi sarı kart sınırında bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 15.00'te başlayacak Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek.
- 25.10.2019
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Sivasspor Antalyaspor'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.