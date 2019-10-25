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25 Ekim 2019, Cuma
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'u konuk edecek

Sivasspor Antalyaspor'u konuk edecek

, 'in 9. haftasında Yeni 4 'nda yarın saat 15.00'te 'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

, 'in 9. haftasında yarın 'u konuk edecek.

Teknik direktör yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan, birinde berabere kalan kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sezona evinde 'ı 3-0 mağlup ederek başlayan temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği FK ile 1-1 berabere kaldı, 5. haftada 'u 2-1, 7. haftada MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Sivasspor, sahasında son olarak geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

SİVASSPOR'DA EKSİKLER
Demir Grup Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sakatlığı bulunurken, Isaac Cofie de kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda Emre Kılınç, Aaron Appindangoye ve Uğur Çiftçi sarı kart sınırında bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Yeni 4 'nda yarın saat 15.00'te başlayacak Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşmasını hakem yönetecek.

  1. 25.10.2019
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