Sivasspor 3-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 7. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 8 puanla ve maç fazlasıyla 14. sırada yer aldı.