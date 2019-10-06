Sivasspor 3-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU
Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 7. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 8 puanla ve maç fazlasıyla 14. sırada yer aldı.
- 06.10.2019
- Güncelleme: 06.10.2019 16:02
- Idrissa Gueye'nin çılgın istatistiği
- Batuhan Karadeniz son dakika attı Bandırmaspor kazandı!
- Sivasspor 3-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU
- Fenerbahçe'de Slimani üzüntüsü! Vedat Muriç ve Kruse...
- Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...
-
Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Sivasspor 3-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.