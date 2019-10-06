Sivasspor 3-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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3-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Sivasspor 3-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Demir Grup Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 7. haftasında Demir Grup sahasında başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 8 puanla ve maç fazlasıyla 14. sırada yer aldı.

  1. 06.10.2019
  2. Güncelleme: 06.10.2019 16:02
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