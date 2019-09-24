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24 Eylül 2019, Salı
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Sivassporlu iki hafta sahalardan uzak kalacak

Sivassporlu Emre Kılınç iki hafta sahalardan uzak kalacak

ekiplerinden da 'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Sivasspor Kulübü Doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden orta saha oyuncusu Emre'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

ekiplerinden da 'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Emre'nin en az iki hafta takımla çalışmalara katılamayacağını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. haftasında sahamızda oynadığımız karşılaşması sırasında sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak."

  1. 24.09.2019
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