Armin Djerlek Sivasspor’da
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, iki yıldır yakından takip ettiği ve geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan’da forması giyen Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, iki yıldır yakından takip ettiği ve geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan'da forması giyen Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Armin Djerlek 10 numara olarak görev yapıyor.
15 Temmuz 2000'de Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelen 19 yaşındaki sporcu, OFK Belgrad alt yapısında futbola başladı. Ardından Partizan'a transfer olan Armin Djerlek burada gösterdiği performansla Sırbistan'ın gelecek vadeden sporcularından biri olarak gösterildi.
Birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan Armin Djerlek, titiz bir çalışmanın ardından Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Armin Djerlek Sivasspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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