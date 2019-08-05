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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Sivasspor’da

Armin Djerlek Sivasspor’da

öncesi çalışmalarını sürdüren iki yıldır yakından takip ettiği ve geçtiğimiz sezon ekiplerinden Partizan’da forması giyen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

öncesi çalışmalarını sürdüren iki yıldır yakından takip ettiği ve geçtiğimiz sezon ekiplerinden Partizan'da forması giyen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Armin Djerlek 10 numara olarak görev yapıyor.
15 Temmuz 2000'de Sırbistan'ın şehrinde dünyaya gelen 19 yaşındaki sporcu, OFK Belgrad alt yapısında futbola başladı. Ardından Partizan'a transfer olan Armin Djerlek burada gösterdiği performansla Sırbistan'ın gelecek vadeden sporcularından biri olarak gösterildi.
Birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan Armin Djerlek, titiz bir çalışmanın ardından Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu.

  1. 05.08.2019
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