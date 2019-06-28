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28 Haziran 2019, Cuma
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teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti!

Sivasspor teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti!

Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapacak olan , Birgen, ve sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezonda 'ın yardımcılığını yapacak olan , Birgen, ve ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Antrenörlerin sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

  1. 28.06.2019
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