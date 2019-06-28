Sivasspor teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti!
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapacak olan Kenan Oktay, Mustafa Cengiz Birgen, Servet Çetin ve Ayhan Tenbeloğlu sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezonda Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapacak olan Kenan Oktay, Mustafa Cengiz Birgen, Servet Çetin ve Ayhan Tenbeloğlu ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Antrenörlerin sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
- 28.06.2019
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