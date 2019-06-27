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28 Haziran 2019, Cuma
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'un sağlık sponsoru yine Medicana oldu

Sivasspor'un sağlık sponsoru yine Medicana oldu

ekiplerinden Demir Grup ile Medicana Sağık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından itibaren ile Medicana Sağlık Grubu arasında sürdürülen sağlık sponsorluğu, başkan vekili ve Genel Müdürü tarafından imzalanan sözleşmeyle 2019-2020 sezonu için yenilendi.

Şerafettin Demiray, 2015 yılından itibaren Sivasspor'un yanında olduklarını belirterek, "Bu sene yine Medicana Sivas Hastanesi olarak takımımızın yanındayız. 2019-2020 sezonunda da takımımızın sağlığı bize emanet. Başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdal Sarılar ise başarılı ve sakatlıktan uzak bir sezon geçirmeyi dilediklerini aktararak, Medicana Sivas Hastanesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

  1. 28.06.2019
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