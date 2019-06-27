Sivasspor'un sağlık sponsoru yine Medicana oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Medicana Sağık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından itibaren Sivasspor ile Medicana Sağlık Grubu arasında sürdürülen sağlık sponsorluğu, başkan vekili Erdal Sarılar ve Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray tarafından imzalanan sözleşmeyle 2019-2020 sezonu için yenilendi.
Şerafettin Demiray, 2015 yılından itibaren Sivasspor'un yanında olduklarını belirterek, "Bu sene yine Medicana Sivas Hastanesi olarak takımımızın yanındayız. 2019-2020 sezonunda da takımımızın sağlığı bize emanet. Başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdal Sarılar ise başarılı ve sakatlıktan uzak bir sezon geçirmeyi dilediklerini aktararak, Medicana Sivas Hastanesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.
- 28.06.2019
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