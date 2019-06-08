Rıza Çalımbay'dan Aatif ve Alper açıklaması
08 Haziran 2019, Cumartesi
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'dan Aatif ve Alper açıklaması

Rıza Çalımbay'dan Aatif ve Alper açıklaması

'un başına geçen önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, ve 'yu kadrosunda görmek istediğini belirtti.

Teknik Direktörü , son günlerde adı kırmızı beyazlı kulüple anılan ve 'u takımda görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Demir Grup Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor'da isteyerek geldiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah çok iyi şeyler yapacağız. Buraya gerçekten isteyerek geldim. Buraya geldiğim zaman her zaman mutlu oluyorum. Burası kendi yuvamız. Ama önemli olan tabi ki başarılı olmaktır. Onun içinde iyi çalışıp çok iyi bir takım yapacağız. Transfer dönemini iyi değerlendireceğiz. Sonrada kamp çalışmalarımızı hem burada hem de yurt dışında olsun iyi bir şekilde değerlendirip, iyi bir şekilde başlayacağız" dedi.

"BURAYA GELMELERİNİ İSTERİZ"

Son günlerde ismi kırmızı beyazlı takımla anılan 'den Aatif Chahechouhe ve Alper Potuk hakkında konuşan Çalımbay, "O her zaman var. Bizim buraya gelmelerini çok isteriz tabi ki ama şartlara bağlı. Bizim de kendimize göre bir denge kurmamız gerekiyor. Eğer bizi aşmaz, kulübümüzü zor duruma düşürmezse kendilerini taraftar da biz de görmek isteriz" diye konuştu.

Çalımbay, Sivasspor olarak bu sene hedeflerinin üst sıralar olduğunu da belirterek, "Bu seneki hedefimiz, en yukarıda bitirmek ve en iyisini yapmak. Gelirken de onun için geldik. Burada önemli olan bu transfer döneminde alacağımız oyuncular önemli. İyi oyuncuları mutlaka kazandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  1. 08.06.2019
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