Sivasspor Rıza Çalımbay'ı resmen açıkladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştıklarını resmen açıkladı. Kırmızı beyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yuvana hoş geldin Rıza Çalımbay" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.
Sivasspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına varıldığını ve 7 Haziran Cuma günü 15:00'te imza töreni düzenleneceği belirtildi. Tecrüeli çalıştırıcı 2010-2013 yılları arasında Sivasspor'u çalıştırmıştı.
İşte Demir Grup Sivaspor'un "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay" başlığıyla yayınladığı açıklama:
"2019-2020 sezonu için çalışmalarına başlayan kulübümüz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.
Rıza Çalımbay, 2010-2013 yılları arasında da kulübümüzde görev yapmıştı. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında ligde 98 (6'sı Süper Final), Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 16 karşılaşmada görev yaptı. Yiğidolarımız, bu maçların 43'ünden galibiyetle, 28'in beraberlikle, 43'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 166 kez havalandıran takımımız, kalesinde 168 gol gördü.
Rıza Çalımbay'a kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, yeni görevinde önemli başarılara imza atacağına inandığımı belirterek, sonsuz başarılar dileriz.
Rıza Çalımbay ile yarın (07 Haziran Cuma) saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu basın toplantı salonunda imza töreni düzenlenecektir."
Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay ????— Sivasspor (@SivassporKulubu) 6 Haziran 2019
?? https://t.co/fY9tuPlY43 pic.twitter.com/1r2wH3Spye
- 06.06.2019
- Güncelleme: 06.06.2019 16:32
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ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
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eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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