Douglas, Sivas’tan ayrıldı
Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Douglas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.
Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Douglas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Bonservisi elinde olan ve adı şampiyon G.Saray'la anılan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 32 kez ilk 11'de forma giydi. 2 bin 822 dakika sahada kalan Douglas, 3 gol, 7 de asist yaptı.
- 27.5.2019
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Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
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Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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