Douglas, Sivas’tan ayrıldı

Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Douglas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Bonservisi elinde olan ve adı şampiyon G.Saray'la anılan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 32 kez ilk 11'de forma giydi. 2 bin 822 dakika sahada kalan Douglas, 3 gol, 7 de asist yaptı.