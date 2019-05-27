Douglas, Sivas’tan ayrıldı – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Douglas, Sivas’tan ayrıldı

Douglas, Sivas’tan ayrıldı

'un Brezilyalı sağ beki Douglas, hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.

'un Brezilyalı sağ beki Douglas, hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Bonservisi elinde olan ve adı şampiyon G.Saray'la anılan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 32 kez ilk 11'de forma giydi. 2 bin 822 dakika sahada kalan Douglas, 3 gol, 7 de asist yaptı.

  1. 27.5.2019
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