Sivasspor galibiyete hasret kaldı
21 Mayıs 2019, Salı
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Sivasspor galibiyete hasret kaldı

Sivasspor galibiyete hasret kaldı

'in 33. haftasında deplasmanda 'ne 3-1 mağlup olan 8 maçtır kazanamıyor. Ayrıca kırmızı-beyazlı ekip daha önce 15 kez karşılaştığı Ankara temsilcisine ilk kez kaybetti.

'in 33. haftasında deplasmanda 'ne 3-1 mağlup olan 8 maçtır kazanamıyor.

Ligde en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında da kazanamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'la da golsüz berabere kaldı. Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, deplasmanda ise Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

Rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından ligde kalmayı garantileyen 38 puanlı kırmızı-beyazlılar, başkentte dün MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

ANKARAGÜCÜ'NE İLK KEZ KAYBETTİLER

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 16. kez karşılaştığı rakibi MKE Ankaragücü'ne ilk kez mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar daha önce başkent ekibiyle oynadığı 15 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 5 maç ise berabere bitmişti.

Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 37 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

Sivas temsilcisi 2018-2019 sezonunun son maçında ise lig şampiyonu Galatasaray ile Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 10:55
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