Sivas’ın penaltı isyanı
Karşılaşmanın 26. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyonda Sivassporlu oyuncular penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 26. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyonda Sivassporlu oyuncular penaltı bekledi. Konuk ekibin kullandığı korner atışında Sadık Çiftpınar, Diabete'yi çekerek yere indirdi. Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi. Sivassporlu oyuncular 'penaltı' itirazında bulundu. VAR'dan uyarı gelmeyince karşılaşma devam etti.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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