Sivas’ın penaltı isyanı – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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Sivas’ın penaltı isyanı

Sivas’ın penaltı isyanı

Karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahasında yaşanan pozisyonda Sivassporlu oyuncular penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahasında yaşanan pozisyonda Sivassporlu oyuncular penaltı bekledi. Konuk ekibin kullandığı korner atışında Sadık Çiftpınar, Diabete'yi çekerek yere indirdi. oyunu devam ettirdi. Sivassporlu oyuncular 'penaltı' itirazında bulundu. VAR'dan uyarı gelmeyince karşılaşma devam etti.



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

  1. 16.3.2019
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