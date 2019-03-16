Keleş’ten tek rötuş
Demir Grup Sivasspor'da ise tek değişiklik vardı.
Demir Grup Sivasspor'da ise tek değişiklik vardı. Teknik patron Hakan Keleş, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen David Braz'ın yerine Papp'ı ilk 11'de görevlendirdi.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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