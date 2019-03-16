Keleş’ten tek rötuş – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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Keleş’ten tek rötuş

Keleş’ten tek rötuş

Demir Grup 'da ise tek değişiklik vardı.

Demir Grup 'da ise tek değişiklik vardı. Teknik patron Hakan Keleş, geçen hafta Evkur 'u 2-0 yendikleri maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen David Braz'ın yerine Papp'ı ilk 11'de görevlendirdi.

  1. 16.3.2019
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