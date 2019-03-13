Sırada Fenerbahçe var
Kötü gidişata Malatya zaferiyle 'dur' diyen Sivasspor, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında da galibiyet planı yapıyor.
Kötü gidişata Malatya zaferiyle 'dur' diyen Sivasspor, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında da galibiyet planı yapıyor. Diabate, "F.Bahçe maçından sonra milli ara geliyor. Kazanarak, arayı iyi değerlendirmek istiyoruz" sözleriyle güçlü rakiplerine meydan okudu. Sivasspor ile ilk kez Malatya karşısında 11'de çıkan ve bir de gol atan Fatih Aksoy, F.Bahçe maçı için, "Bizim de galibiyete çok ihtiyacımız var. Yukarıyı yakaladık, bırakmamamız lazım" diye konuştu.
- 13.3.2019
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