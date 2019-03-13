Sırada Fenerbahçe var – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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Sırada var

Sırada Fenerbahçe var

Kötü gidişata zaferiyle 'dur' diyen , 'de karşısında da galibiyet planı yapıyor.

Kötü gidişata zaferiyle 'dur' diyen , 'de karşısında da galibiyet planı yapıyor. Diabate, "F.Bahçe maçından sonra milli ara geliyor. Kazanarak, arayı iyi değerlendirmek istiyoruz" sözleriyle güçlü rakiplerine meydan okudu. Sivasspor ile ilk kez Malatya karşısında 11'de çıkan ve bir de gol atan Fatih Aksoy, F.Bahçe maçı için, "Bizim de galibiyete çok ihtiyacımız var. Yukarıyı yakaladık, bırakmamamız lazım" diye konuştu.

  1. 13.3.2019
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