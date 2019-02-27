Demir Grup Sivasspor Bursaspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24'üncü hafta maçında cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman; koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan kırmızı-beyazlılar 5'e 2 top kapma, pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.