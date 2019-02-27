Demir Grup Sivasspor Bursaspor maçına hazırlanıyor
Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24'üncü hafta maçında cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman; koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan kırmızı-beyazlılar 5'e 2 top kapma, pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 16:29
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Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
ibrahim Bu takımda ruh kalmamış 3-0 önde bile olsa bile rakıp 3-3 getirebilecek durumda..kısaca 3 ligten bir takım bile dağıtır bu takımı.
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Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR bu trabzondan bi cacık olmaz
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Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Toplam 6
Yorum
eray 3 3 çok iyi sonuçmuş gibi abartın takım 4 senedir dökülüyor seneye beşiktaş başakşehir ts gs yine güçlenecek fb isterse derbi alsın
Demir Grup Sivasspor Bursaspor maçına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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