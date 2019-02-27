Demir Grup Sivasspor Bursaspor maçına hazırlanıyor
27 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Demir Grup Sivasspor Bursaspor maçına hazırlanıyor

maçına hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor Bursaspor maçına hazırlanıyor

deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24'üncü hafta maçında cumartesi günü 'a konuk olacak maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman; koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan kırmızı-beyazlılar 5'e 2 top kapma, pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 16:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Demir Grup Sivasspor Bursaspor maçına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN