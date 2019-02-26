DG Sivasspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
26 Şubat 2019, Salı
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DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

DG Sivasspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 24. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleriyle devam eden çalışmada futbolcular hız ve kondisyon idmanı yaptı. Gruplar halinde gerçekleştirilen top kapma çalışmasının ardından yaklaşık 1,5 saat süren antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Bursasspor ile 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Stadyumu'nda karşılaşacak.

  1. 26.02.2019
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