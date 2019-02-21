Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
21 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri 'da maçı hazırlıkları

'da maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

, 'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı yapılan antrenmanın ilk bölümü, ısınma ve reaksiyon sürati çalışmasıyla başladı. Eğitsel oyunlar ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Kırımızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

- karşılaşması cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

  1. 21.2.2019 16:36
  2. Güncelleme: 21.2.2019 16:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN