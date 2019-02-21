Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı yapılan antrenmanın ilk bölümü, ısınma ve reaksiyon sürati çalışmasıyla başladı. Eğitsel oyunlar ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.
Kırımızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşması cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
- 21.2.2019 16:36
- Güncelleme: 21.2.2019 16:42
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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