Diabate'nin gözü UEFA Avrupa Ligi'nde
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Diabate'nin gözü 'nde

Diabate'nin gözü UEFA Avrupa Ligi'nde

Spor Toto takımlarından Demir Grup 'un Fransız orta saha oyuncusu , kırmızı-beyazlı ekibin sezon sonunda 'ne katılma başarısı göstereceğine inandığını söyledi.

Kırmızı-beyazlıların devre arası döneminde 'den sezon sonuna kadar kiraladığı 27 yaşındaki oyuncu, başarılı performansıyla dikkati çekti.

Demir Grup 'da Brezilyalı oyuncu Robinho'nun 'e transfer olmasının ardından kadroya dahil edilen Diabate, 5 maçta 3 asistle takımına katkı sağladı. Kısa sürede teknik direktör Hakan Keleş'in kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Diabate, kırmızı-beyazlı formayla 'nde mücadele etmek istiyor.

, yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kadrosuna dahil olduğu kırmızı-beyazlı ekibin formasını giymekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

'e çabuk adapte olduğunu belirten Diabate, 'de çok güzel statlar ve sahalar olduğunu ifade etti.

Diabate, taraftarların 'deki havayı verdiğini dile getirerek, "Taraftarlar takıma sahip çıkıyor ve destek oluyor. O yüzden lig değiştirmek benim için çok fark etmedi." dedi.

Sivasspor'a geldiği günden itibaren herkesin kendisini çok iyi karşıladığını anlatan Diabate, "Hocamız, teknik heyet, takım arkadaşlarım ve burada çalışan personel beni çok iyi karşıladı. Uyum sürecini arkadaşlarım sayesinde çabuk atlattım." diye konuştu.

Diabate, performansının maç maç yükseldiğini belirterek, "İlk devrede Leicester City'de forma şansı bulamadığım için şu an performansım yüzde 100 değil. Hocamız yardımcı oluyor, teknik ve taktik anlamda daha çok şey kavramaya başladım. Kendimi daha çok ilerletmeye ve geliştirmeye başladım. O yüzden gelecek haftalarda daha iyi bir Diabate göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in Avrupa'daki liglerle eş değer olduğunu vurgulayan Diabate, bunun da kendisi açısından bir avantaj olduğunu aktardı.

"UEFA AVRUPA LİGİ HEDEFİMİZE İNANIYORUM"
Diabate, Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini ancak da kırmızı-beyazlı formayı giymek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Menajerim ve Sivasspor arasında görüşmeler olur, duruma göre uzatma yapabiliriz. Sivas'tan ve Sivasspor'dan çok memnunum. Burada gayet rahat ve mutluyum. Yeni sezonda da kalabilirim. Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde veya 'nda oynamak değil. Asıl hedefim uzun süre oynayabilmek. Çünkü futbol benim hobim. Farklı farklı ülkelerde, farklı liglerde futbol oynamayı isterim."

Sivasspor'un sezonu Avrupa kupalarına katılım hakkı elde ederek kapatabileceğine vurgu yapan Diabate, "Avrupa kupalarında oynayabiliriz. Eğer aynı ciddiyetle, öz güvenle devam edersek UEFA Avrupa Ligi neden olmasın? UEFA Avrupa Ligi hedefimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

  1. 19.2.2019 11:20
  2. Güncelleme: 19.2.2019 12:34
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