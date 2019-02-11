MAÇ SONUCU | Sivasspor Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti | ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u Kone'nin biri penaltıdan iki golüyle 2-1 mağlup etti. Akhisar'ın tek golünü de penaltıdan Josue kaydetti. Maçı 10 kişi tamamlayan kırmızı-Beyazlılar puanını 31'e çıkarırken, Akhisarspor 17 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Diabate, üst üste şık hareketlerinin ardından sol ayağı ile altıpas içerisine ortaladı. İyi takip eden Kone, yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0.



8'inci dakikada sağ kanattan Josue'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Cocalic'in kafasında top yandan dışarı gitti.



10'uncu dakikada Diabate yine sağ kanatta buluştu, rakibinden sıyrılıp içeriye çevirdiği top yan ağlarda kaldı.



13'üncü dakikaka sol kanattan Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Fatih'in yumruklamak istediği top ceza alanına indi. Bjarsmyr'ın röveşata ile kaleye göndermek istediği topu bir kez daha Fatih uzaklaştırdı.



31'inci dakikada Akhisar serbest vuruş kazandı. Ceza alanı çizgisine yakın noktadan atışı kullanan Josue'nin barajın üzerinden kaleye gönderdiği topu kaleci Tolgahan köşeden çıkardı.



39'uncu dakikada sol kanattan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Cocailic kafayı vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.



45'inci dakikada sağ kanattan Zeki'nin içeriye ortaladığı topa savunmada Braz ters bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden kornere çıktı.



50'nci dakikada sol kanattan Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Cikaleshi kafa vuruşunu yaptı, az farkla yandan auta gitti.



51'inci dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Ziya'nın içeriye çevirdiği topa uygun durumdaki Rybalka sol ayağı ile vurdu, yandan az farkla auta gitti.



53'üncü dakikada yine Ziya'nın soldan getirdiği top, savunmadan sekip uygun durumdaki Emre'nin önünde kaldı. Onun yerden vuruşunda kaleci Fatih topa sahip oldu.



59'uncu dakikada Akhisar ceza alanında yaşanan pozisyon sonrası VAR uyarısı ile oyunun başlatmayan Ali Palapıyık, saha kenarında izledikten sonra Cikaleshi'nin ceza alanı içinde topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0.



70'inci dakikada Muhammet ile paslaşan Douglas, ceza alanına girerken sol ayağı ile yerden kaleyi denedi, Fatih yatarak topun sahibi oldu.



74'üncü dakikada Douglas'ın kullandığı köşe vuruşunda Muhammet kafayı vurdu, Fatih kaleye giden topu çeldi, sonrasında Hakan'ın vuruşu dışarı gitti.



79'uncu dakikada sol kanatta topla bululuşan Emre'nin yerden pasında Diabate'nin ceza alan çizgisinde sol ayağı ile yerden şutu yandan auta gitti.



85'inci dakikada Akhisar atağında ceza sahasında Elvis Manu'nun yerde kaldığı pozisyonda oyunu devam ettiren Ali Palabıyık VAR'dan gelen uyarı ile bir kez daha saha kenarına gitti. Pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı veren Ali Palapıyık, Sivasspor kaptanı Ziya'y ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Penaltı atışını kullanan Josue farkı bire indirdi. 2-1.



90'ıncı dakikada Demir Grup Sivasspor ceza alanında yaşanan karambolde Cikaleshi yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, kaleci Tolgahan topu kontrol etti.



90+5'de sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında Jouse'nin ortaladığı topa Cikaleshi kafayı vurdu, yandan auta gitti.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



HAKAN KELEŞ: "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Hakan Keleş basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mücadeleye golle başladıklarını kaydeden Keleş, "Bu bizim için büyük bir avantaj oldu. 10 kişi kalana kadar da çok iyi işler yaptık. Zor bir maçtı. Bundan sonra hiç kolay maç yok zaten. Puanımızı 31'e yükselttik ve 7. sıraya yükseldik. Bizim için şu an her şey iyi gidiyor, çıkışımızda devam ediyor. Akhisarspor karşısında iyi oyunla hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Son dakikalarda birkaç tane pozisyon vermemize rağmen 10 kişi kaldıktan biraz skoru koruma psikoloji vardı ama sonuçta 3 puanı almış olduk. Şimdi önümüzde bir Erzurumspor maçı var. Çok daha zor bir maç olacak. Onu da aldıktan sonra hedeflerimize adım adım ilerlemiş olacağız" diye konuştu.

Keleş, ayrıca Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi

CİHAT ARSLAN: "OYUNCULARIMIN PES ETMEMESİNİ BEĞENDİM"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Arslan, "Maç öncesi var, maçın başlangıcı var. Planları yapıyorsunuz, antrenmanlar yapıyorsunuz, analizler yapıyoruz. Maç başını daha iyi planlamıştık. Burada farklı bir hava, atmosfer, ikinci bölgede geçiş oyununda basabilen bir Sivasspor burada hazırlıksız yakalanmamız gerektiğine hem çalıştık, hem anlattık hem de gösterdik. Ama iki gol ikinci bölge oyununda biz hücum ederken kaybettiğimiz bir top ve Sivasspor'un en önemli özelliklerinden biri geçişte öne doğru en çok sprint atan, en çok hıza ulaşan takımların başında geliyor. Birinci gol bile bile lades oldu. Oyuna dönmemiz 22'inci dakikayı buldu. Sonra oyunun kontrolü bize doğru döndü. Ama penaltıdan ikinci gol bizi demoralize etti. Mücadele anlamında tekrar ayağa kalkmayı başardık. Tekrar oyunun hakimiyetini elimize geçirmeye çalıştık. Bu yönde de irade ortaya koyduk. Golden sonra yapabileceğimiz tüm riskleri elimizdeki ölçülerce kullandık. Pozisyonda bulduk ama 2-2'ye getiremedik. Onun için de üzüldük, bunlar futbolun içinde olan şeyler, ben oyuncularımın pes etmemesini ve iradesini beğendim" dedi.

Arslan, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da verdiği kararlar ve maçtaki yönetimden dolayı tebrik etti.