Sivasspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 11 Şubat Pazartesi günü Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı futbolcular, kondisyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmana, rahatsızlığı nedeniyle Özer Hurmacı katılmazken, Arouna Kone ve Gabriel Torje takımdan ayrı salonda çalıştı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 7.2.2019 13:35
- Güncelleme: 7.2.2019 14:20
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Fabian, ABD’ye gidiyor
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Yorum
FB li Bize ne Fabiandan, nereye gittiğinden kapı komşumuz mu?isterse marsa gitsin.
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Uslu'dan bombardıman
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Yorum
FB Siz hiç konuşmayın. Klübü batıran grupsunuz. Gulianoyu araplardan başka isteyen yok.souzada öle.sanki avrupa devleri 20şer milyon verdi.
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Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
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Yorum
KUŞLAR galatasarayın önüne taş koymakta birebirsiniz yine gs korkusu saldı size kuşlar
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