Sivasspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
07 Şubat 2019, Perşembe
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'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Demir Grup , 'in 21. haftasında sahasında 11 Şubat Pazartesi günü Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı futbolcular, kondisyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana, rahatsızlığı nedeniyle katılmazken, ve Gabriel Torje takımdan ayrı salonda çalıştı.

, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 7.2.2019 13:35
  2. Güncelleme: 7.2.2019 14:20
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