Özer Hurmacı Sivasspor'da
31 Ocak 2019, Perşembe
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Özer Hurmacı Sivasspor'da

Demir Grup , ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu 'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı ekip son olarak 'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kariyerinde Fenerbahçe, , , , gibi takımlarda forma giyen Hurmacı son olarak ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da görev yaptı. Orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında forma giydiği 16 maçta 1 asist kaydetti.
  1. 31.1.2019 09:32
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