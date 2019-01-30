Yiğido'ya sambacı maestro
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'ya sambacı maestro

Yiğido'ya sambacı maestro

, 23 yaşındaki maestro için ufak pürüzlerin kaldığını ve imzanın an meselesi olduğunu söyledi.

, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. , 'da Nantes'te oynayan Lucas Evangelista'yla el sıkıştı. 19 yaşında 'da Sao Paolo'dan, Udinese'ye 4 milyon euro'ya transfer olan 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Brezilya U20'de de forma giydi ve büyük bir potansiyel olarak gösterilirken, beklenen seviyeye bir türlü çıkamadı. Kiralık gittiği Portekiz'de Estoril'de 34 maçta 4 gol, 4 asistle dikkatleri tekrar üzerine çekti ve 4 milyon euro'ya Nantes'a imza attı. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Evangelista için , "Kulübü ve oyuncuyla problemleri aşmaya çalışıyoruz. Büyük bir çoğunluğunu aştık" diye müjdeyi verdi.
  1. 30.1.2019
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