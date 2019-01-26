Sivasspor'un konuğu Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kazanamayan kırmızı-beyazlılar, yarın Trabzonspor ile karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Ligdeki son 2 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak.
Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden ve sadece Kasımpaşa'ya mağlup olan kırmızı-beyazlılar, evindeki başarı grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
- 26.1.2019 11:34
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Sivasspor'un konuğu Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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