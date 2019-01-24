Sivasspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
24 Ocak 2019, Perşembe
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Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ekiplerinden ligin 19'uncu hafta maçında kendi sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı ziyaret eden Vali , baklava ikrem ederek başarı diledi.

pazar günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman, açma-germe ve toplu koordinasyon hareketleri ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı. Antrenmana futbolcular tam kadro katıldı.

Antrenmanı Sivas Valisi ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti. Demir Grup Sivasspor'un hem maddi ve hem de manevi olarak her zaman yanında olduklarını belirten , Gizli ve özel bir Sivasspor hayranıyım. Sadece vali olarak görev olarak değil, normal vatandaş olarak Sivasspor hayranıyım dedi. Takıma Trabzonspor karşısında başarılar dileyen Vali Ayhan, futbolcular ve teknik heyetle birlikte fotoğraf çektirdi.

  1. 24.1.2019 19:08
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