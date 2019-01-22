Hakan Keleş: "Trabzonspor maçında galip gelmek istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, pazar günü kendi evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Pas ve kanat orta çalışması yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maçla sona erdirdi. Kaleci Tolgahan Acar takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geçen hafta oynanan ve 2-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçında kötü bir futbol sergilediklerini söyledi. Keleş, "İlk maçımızı oynadık. İlk yarı kötü bir oyun vardı zaten. Bunun özrü, telafisi yok, çok kötüydük ilk yarı. İkinci yarı biraz toparladık ama sonuca yansıtamadık. İyi hazırlanamamışız demek ki. Ama biz iyi takımız, eksiklerimiz, cezalılarımız olmasına rağmen transfer ihtiyacımız da var. Bir an önce onlarla birlikte Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Bir maç kaybettik, dünyanın sonu değil fakat önümüzde bir Trabzonspor maçı var. Kazanacağımız bir maç evimizde, iki maçtır deplasmandaydık, şimdi evimize döndük. İnşallah iyi hazırlanıp Trabzonspor maçında galip gelmek istiyoruz. Trabzonspor da Başakşehir'e mağlup oldu. Biz de deplasmanda kötü oynayıp geldik. İlk maça iyi hazırlanamadık. Zor maç olacak. Trabzon formda bir takım, biz de son 2 mağlubiyetimizi unutturup seyircimizin desteği ile galip gelmek için uğraşacağız. Bunu yapacak güçteyiz, güçlü bir takımız. Bir maçla takımı değerlendirmiyorum çünkü benim takımım değildi o takım" ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Keleş, "Devre arasında transfer yapabilmek inanın çok zor. Çok uğraşıyoruz. 15-20 gündür uğraştığımız transferler var, getirtemiyoruz. Maddi külfetler çok yoğun. Kulübümüz için uygun şartları arıyoruz ama bu hafta herhalde büyük bir ihtimalle bitireceğiz, aramızda olacaklar. Bizim de biraz fedakarlık yapmamız gerekiyor. Takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. İnşallah bu hafta içinde olur ve Trabzonspor maçında hazır bir şekilde devam ederiz. 3 yabancı düşünüyoruz. İkisi ofansif, biri defansif. Tabii ki Türk futbolculardan da genç, yetenekli oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. İleriye dönük çalışmalarımız var. İnşallah bunda da başarılı oluruz" dedi.