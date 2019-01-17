Yiğido’ya Fransız yıldız

Robinho'yu Başakşehir'e satan Sivasspor, transfere hız verdi. Yiğido, Leicester'dan Fousseni Diabate'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar gözünü Fransız devi Olimpik Lyon'un 29 yaşındaki stoperi Mapou Yanga-Mbiwa'ya dikti. Sözleşmesi 2020'de sona erecek, Orta Afrika Cumhuriyeti doğumlu Fransız yıldız için mavi-beyazlılara resmi teklifte bulunan kırmızı-beyazlı kurmayların, imza aşamasında olduğu öğrenildi. Son iki sezondur kulübünde fazla forma şansı bulamayan ve mutsuz olan Mbiwa'nın da tekrar bir meydan okuma için Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde İngiltere'de Newcastle ve İtalya'da Roma'da da oynadı. 4 kez de Fransa Milli Takımı'nda ter döken 1.84 boyundaki futbolcu, geçen sezon 3 maçta oynayabildi, bu sezon ise ilk yarıda forma giymedi.