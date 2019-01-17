Yiğido’ya Fransız yıldız – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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’ya Fransız yıldız

Yiğido’ya Fransız yıldız

Sivas, ’un Fransız milli stoperi Mbiwa için resmi teklif yaptı. Mavi-beyazlılarda şans bulamayan tecrübeli yıldız imzaya yakın.

Robinho'yu 'e satan , transfere hız verdi. , Leicester'dan Fousseni Diabate'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar gözünü Fransız devi Olimpik 'un 29 yaşındaki stoperi Mapou Yanga-Mbiwa'ya dikti. Sözleşmesi 2020'de sona erecek, Cumhuriyeti doğumlu Fransız yıldız için mavi-beyazlılara resmi teklifte bulunan kırmızı-beyazlı kurmayların, imza aşamasında olduğu öğrenildi. Son iki sezondur kulübünde fazla forma şansı bulamayan ve mutsuz olan Mbiwa'nın da tekrar bir meydan okuma için 'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde 'de Newcastle ve 'da Roma'da da oynadı. 4 kez de Fransa 'nda ter döken 1.84 boyundaki futbolcu, geçen sezon 3 maçta oynayabildi, bu sezon ise ilk yarıda forma giymedi.

  1. 17.1.2019
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