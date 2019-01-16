Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Sivasspor'da maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

'in 18. haftasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'in 18. haftasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için 'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Neşeli ve hırslı geçen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda pas çalışması, taktik programlar ve çift kale maçla tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 20 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.

  1. 16.1.2019 23:13
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