Sivasspor'un yeni transferi iddialı

Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı genç yetenek Fatih Aksoy, yeni takımının puan olarak iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Takımdaki hava ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu anlatan 21 yaşındaki stoper, "İnşallah 2. yarıda çok süre alıp takıma katkı yaparım. Her şey çok iyi giderse Sivasspor ligi oldukça yukarıda bitirecektir" diye konuştu.