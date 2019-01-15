Sivasspor'un yeni transferi iddialı
Yeni transfer Fatih Aksoy, Yiğido’nun çıkışa geçeceğini belirtti.
Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı genç yetenek Fatih Aksoy, yeni takımının puan olarak iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Takımdaki hava ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu anlatan 21 yaşındaki stoper, "İnşallah 2. yarıda çok süre alıp takıma katkı yaparım. Her şey çok iyi giderse Sivasspor ligi oldukça yukarıda bitirecektir" diye konuştu.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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