Sivasspor'un yeni transferi iddialı
17 Nisan 2019, Çarşamba
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'un yeni transferi iddialı

Sivasspor'un yeni transferi iddialı

Yeni transfer , Yiğido’nun çıkışa geçeceğini belirtti.

'un 'tan kiraladığı genç yetenek , yeni takımının puan olarak iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Takımdaki hava ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu anlatan 21 yaşındaki stoper, "İnşallah 2. yarıda çok süre alıp takıma katkı yaparım. Her şey çok iyi giderse Sivasspor ligi oldukça yukarıda bitirecektir" diye konuştu.

  1. 15.1.2019
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