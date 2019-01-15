Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
15 Ocak 2019, Salı
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maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Demir Grup , 'in 18. haftasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

'in 18. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 20 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.

  1. 15.1.2019 19:07
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