Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 20 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.
- 15.1.2019 19:07
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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