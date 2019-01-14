Yiğido’ya yıldız müjdesi – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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’ya yıldız müjdesi

Yiğido’ya yıldız müjdesi

Sağ açığa Leicester’dan Diabate’yi alan ’ta Başkan , ’un imza töreninde, Robinho’nun yerine yeni bir yıldız sözü verdi.

'da 'tan kiralanan 21 yaşındaki stoper 'la 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Başkan 'ın da katıldığı törende genç futbolcu, "Sezon sonuna kadar çok fazla forma şansı bulmaya çalışacağım. Bana gösterilen ilgiye layık olmaya çalışacağım. Sezon sonunda da inşallah güzel günler görürüz" dedi. Başkan Otyakmaz da Sivaslı bir oyuncuyu renklerine katmanın sevindirici olduğunu söylerken, camiaya yıldız sözü verdi. Devre arasında beş oyuncu ile yollarını ayırdıklarını hatırlatan Mecnun Otyakmaz, 'nun hücum hattındaki en büyük kaybının Brezilyalı eski yıldızları Robinho olduğuna dikkati çekti. Sivasspor Başkanı Otyakmaz, "Hem Diabate transferi hem de bundan sonra görüştüğümüz oyuncular içinden tercih edeceğimiz birisiyle, hücum hattımızda eksik kalacağımızı düşünmüyoruz" diye kırmızı-beyazlı camiaya transfer müjdesi verdi.

SİVAS, SEPSİ'Yİ YENDİ: 2-1
'da kamp yapan Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Romanya 1. Lig ekibi Sepsi'yi 2-1 yendi. Yiğido'nun golleri Beşiktaş'ın gündeminde olan Douglas ve Rybalka'dan geldi.
  1. 14.1.2019
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