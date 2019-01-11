Diabate Sivasspor için sağlık kontrolünden geçti
11 Ocak 2019, Cuma
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Diabate için sağlık kontrolünden geçti

Diabate Sivasspor için sağlık kontrolünden geçti

D.G ’un ekiplerinden Leicester City ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı sağlık kontrolünden geçti.

Medicana Hastanesinde ki kontrol 'nin detaylı kan tetkikleriyle başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.

  1. 11.1.2019 18:17
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