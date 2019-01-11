Demir Grup Sivasspor'dan ikinci transfer
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho'nun yerine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi.
20 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Demir Grup Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyor.
- 11.1.2019 15:20
- Güncelleme: 11.1.2019 17:22
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Goller attıkça özgüven artar
Toplam 4
Yorum
ozi larin 5 para etmez bir oyuncuymuş daha nekadar şans verilebilirdiki
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Yunus reddetti
Toplam 2
Yorum
aslan çok pişman olacaksın. yunus mallı fb de daha çok para kazanırdın.
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Galatasaray Emre Taşdemir'in maliyetini açıklamadı
Toplam 1
Yorum
KONYALI GS MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDIYORLAR
Demir Grup Sivasspor'dan ikinci transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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