Demir Grup Sivasspor'dan ikinci transfer
11 Ocak 2019, Cuma
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'dan ikinci

Demir Grup Sivasspor'dan ikinci transfer

'de ikinci yarı hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde sürdüren , ikinci transferini gerçekleştirdi.

'e olan Robinho'nun yerine ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de 'tan Fatih Aksoy'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi.

20 Ocak'ta Aytemiz ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına 'da devam edecek 'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyor.

  1. 11.1.2019 15:20
  2. Güncelleme: 11.1.2019 17:22
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