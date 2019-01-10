Sivasspor'da Muhammet Demir'in doğum günü kutlandı
10 Ocak 2019, Perşembe
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'da 'in doğum günü kutlandı

Sivasspor'da Muhammet Demir'in doğum günü kutlandı

ekiplerinden Demir Grup 'un forvet oyuncusu için doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte golcü futbolcu için sürpriz doğum günü organizasyonu gerçekleştirildi.

Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, futbolcunun doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla kutlandı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Muhammet, daha sonra tebrikleri kabul etti.

  1. 10.1.2019 21:46
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