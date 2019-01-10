Sivasspor'da Muhammet Demir'in doğum günü kutlandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Muhammet Demir için doğum günü kutlaması yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte golcü futbolcu Muhammet Demir için sürpriz doğum günü organizasyonu gerçekleştirildi.
Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, futbolcunun doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla kutlandı.
Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Muhammet, daha sonra tebrikleri kabul etti.
- 10.1.2019 21:46
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Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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