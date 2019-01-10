Fousseni Diabate Sivasspor'da
10 Ocak 2019, Perşembe
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Fousseni Diabate Sivasspor'da

, ekibi Leicester City'den 'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Demir Grup Kulübü, Malili sol kanat oyuncusu 'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşma sağladı.

Yarın Sivasspor'un Antalya kampına katılacak olan Fousseni , saat 15.00'te de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

23 yaşındaki sol kanat bu sezon 'de 1 maça çıkabilirken, rezerv takımında 6 maçta 1 gol attı. Geçen sezon Fransız temsilcisi Ajaccio'dan 2 milyon euro bonservis ücretiyle Leicester'a gelen Malili oyuncu, forvette de görev yapabiliyor.


İşte Kırmızı - Beyazlıların Fousseni Diabate paylaşımı

  1. 10.1.2019 13:26
  2. Güncelleme: 10.1.2019 13:41
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