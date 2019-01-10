Sivasspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Yarın Sivasspor'un Antalya kampına katılacak olan Fousseni Diabate, saat 15.00'te de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.
23 yaşındaki sol kanat bu sezon Premier Lig'de 1 maça çıkabilirken, rezerv takımında 6 maçta 1 gol attı. Geçen sezon Fransız temsilcisi Ajaccio'dan 2 milyon euro bonservis ücretiyle Leicester'a gelen Malili oyuncu, forvette de görev yapabiliyor.
İşte Kırmızı - Beyazlıların Fousseni Diabate paylaşımı
- 10.1.2019 13:26
- Güncelleme: 10.1.2019 13:41
-
Sihirli dokunuş
Toplam 3
Yorum
CDTRF TS bizim ilk sevgilimiz...şampiyonluğa ulaşırsa da ulaşmazsa da o hep sevgilimiz. Ne büyük bir gurur ve onur Trabzonsporlu olmak.
-
Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olacak hem işi bilecek hem de kulübü iyi yönetecek ?
-
Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olur sayın AĞAOĞLU hem bu işi biliyorsun hem kulübü iyi yönetiyorsun ?
Fousseni Diabate Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.