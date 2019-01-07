‘Robinho’nun ayrılığı etkilemez’ – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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’nun ayrılığı etkilemez’

‘Robinho’nun ayrılığı etkilemez’

Sivas'ın tecrübeli golcüsü , 'nun ayrılığını değerlendirdi.

Sivas'ın tecrübeli golcüsü , 'nun ayrılığını değerlendirdi. Demir, "Kendi adıma problem görmüyorum. Robinho'lu ve Robinho'suz kazandık. Yerini dolduracak çok arkadaşımız var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yiğido'da beklentileri karşılayamayan Fildişili sol açık Cyriac ve ile sağ açık İlker Sayan'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi.

  1. 7.1.2019
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