‘Robinho’nun ayrılığı etkilemez’

Sivas'ın tecrübeli golcüsü Muhammet Demir, Robinho'nun ayrılığını değerlendirdi. Demir, "Kendi adıma problem görmüyorum. Robinho'lu ve Robinho'suz kazandık. Yerini dolduracak çok arkadaşımız var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yiğido'da beklentileri karşılayamayan Fildişili sol açık Cyriac ve Aydın Karabulut ile sağ açık İlker Sayan'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi.