‘Robinho’nun ayrılığı etkilemez’
Sivas'ın tecrübeli golcüsü Muhammet Demir, Robinho'nun ayrılığını değerlendirdi.
Sivas'ın tecrübeli golcüsü Muhammet Demir, Robinho'nun ayrılığını değerlendirdi. Demir, "Kendi adıma problem görmüyorum. Robinho'lu ve Robinho'suz kazandık. Yerini dolduracak çok arkadaşımız var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yiğido'da beklentileri karşılayamayan Fildişili sol açık Cyriac ve Aydın Karabulut ile sağ açık İlker Sayan'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi.
- 7.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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