Sivasspor Aatıf'ı geri istiyor!
08 Nisan 2019, Pazartesi
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Aatıf'ı geri istiyor!

Sivasspor Aatıf'ı geri istiyor!

Yiğidolar, Aatif için ’nin kapısını çaldı. Teknik heyetin daha önce kırmızı-beyazlılarda gol krallığı yaşan Faslı yıldızda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Robinho'yu 'e satan Sivas, ikinci yarı öncesi yapılacak takviyeler konusunda çalışmalara başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen kırmızı-beyazlılar, eski yıldızı Aatif için kolları sıvadı. 2012- 16'da Sivas forması giyen Faslı oyuncuyu tekrar kadrosuna katmayı hedefleyen yiğidolar, F.Bahçe'nin kapısını çaldı. Sarı- lacivertlilerde ilk yarının ardından affedilen 32 yaşındaki oyuncu, adını duyurduğu ile 2013-14 sezonunda 'de gol kralı olmuştu. Bu sezon yalnızca 4 resmi maçta oynayan Aatif, geçtiğimiz yıldız forma giydiği 37 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.

  1. 6.1.2019
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