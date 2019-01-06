Sivasspor Aatıf'ı geri istiyor!
Yiğidolar, Aatif için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Teknik heyetin daha önce kırmızı-beyazlılarda gol krallığı yaşan Faslı yıldızda ısrarcı olduğu öğrenildi.
Robinho'yu Başakşehir'e satan Sivas, ikinci yarı öncesi yapılacak takviyeler konusunda çalışmalara başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen kırmızı-beyazlılar, eski yıldızı Aatif için kolları sıvadı. 2012- 16'da Sivas forması giyen Faslı oyuncuyu tekrar kadrosuna katmayı hedefleyen yiğidolar, F.Bahçe'nin kapısını çaldı. Sarı- lacivertlilerde ilk yarının ardından affedilen 32 yaşındaki oyuncu, adını duyurduğu Sivasspor ile 2013-14 sezonunda Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Bu sezon yalnızca 4 resmi maçta oynayan Aatif, geçtiğimiz yıldız forma giydiği 37 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.
- 6.1.2019
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
Yorum
TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
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Karalastikli Daha dur delikanlı yav
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