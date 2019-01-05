Robinho, liderle imzalıyor
Spor Toto Süper Lig lideri Başakşehir, bomba transferi Robinho için bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bir imza töreni düzenleyecek.
Spor Toto Süper Lig lideri Başakşehir, bomba transferi Robinho için bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bir imza töreni düzenleyecek. Süper Lig'in ilk yarısında Sivasspor formasıyla sergilediği üstün performans ile adından söz ettiren ve 16 maçta 8 gol, 2 asist yapan Brezilyalı yıldız, turuncu- lacivertlilere resmi imzayı bugün atacak. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla gerçekleşecek imza töreni saat 12.30'da başlayacak. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, imzaların atılmasının ardından ise takımla birlikte ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gidecek.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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