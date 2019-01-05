Robinho, liderle imzalıyor

Spor Toto Süper Lig lideri Başakşehir, bomba transferi Robinho için bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bir imza töreni düzenleyecek. Süper Lig'in ilk yarısında Sivasspor formasıyla sergilediği üstün performans ile adından söz ettiren ve 16 maçta 8 gol, 2 asist yapan Brezilyalı yıldız, turuncu- lacivertlilere resmi imzayı bugün atacak. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla gerçekleşecek imza töreni saat 12.30'da başlayacak. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, imzaların atılmasının ardından ise takımla birlikte ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gidecek.