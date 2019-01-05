Robinho, liderle imzalıyor – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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Robinho, liderle imzalıyor

lideri Başakşehir, bomba transferi için bugün 'nda bir imza töreni düzenleyecek.

lideri Başakşehir, bomba transferi için bugün 'nda bir imza töreni düzenleyecek. Süper Lig'in ilk yarısında formasıyla sergilediği üstün performans ile adından söz ettiren ve 16 maçta 8 gol, 2 asist yapan Brezilyalı yıldız, turuncu- lacivertlilere resmi imzayı bugün atacak. Başkan 'ın da katılımıyla gerçekleşecek imza töreni saat 12.30'da başlayacak. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, imzaların atılmasının ardından ise takımla birlikte ikinci yarı hazırlıkları için 'ya gidecek.

  1. 5.1.2019
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