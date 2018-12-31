Hedef Avrupa – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Hedef Avrupa

Hedef Avrupa

Sivas’ta flaş sonuçlara imza atan , “Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Başarabilecek güçteyiz ve hedefimize ulaşacağız” dedi.

Lige ile başlayan ve kötü gidişatın ardından 11. haftada takımı yardımcı antrenör 'e emanet eden , puan cetvelindeki yükselişiyle dikkati çekti. Yiğido, ilk yarıyı 24 puanla 9. bitirerek, 2. devre için umut verdi. Hakan Keleş, sezon sonu hedeflerinin Avrupa kupalarına katılım olduğunu, vurguladı. Keleş, "Sivasspor, daha önce de Avrupa kupalarına katılmış, şampiyonluğu az farkla kaçırmış bir takım. Başta başkanımız olmak üzere, yönetimimizin bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için özveriyle çalışıyorum. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz ve hedefimize ulaşacağız" diye iddialı konuştu.

ÖNCELİK GİDENLER
Transferde ince eleyip sık dokuyan Hakan Keleş, gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayıp, yönetime sunacağını söyledi. Keleş, yakaladıkları çıkışı sürdürmek için takviye yapmak istediklerini de vurgularken, yapacakları bölgelerin ise takımda gidecek oyuncuların belirlenmesinin ardından netlik kazanacağı bilgisini verdi.

KAMPTA İKİ HAZIRLIK MAÇI
Sivasspor, devre arası kampı için 'yı tercih etti. Yiğido, kampa 3 Ocak'ta Antalya Belek'te başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, 9 Ocak'ta Arnavutluk ekibi Partizani ve 13 Ocak'ta ise Romanya temsilcisi Sepsi ile de 2 karşılaşması gerçekleştirecek.

  1. 31.12.2018
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