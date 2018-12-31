Hedef Avrupa
Sivas’ta flaş sonuçlara imza atan Hakan Keleş, “Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Başarabilecek güçteyiz ve hedefimize ulaşacağız” dedi.
Lige Tamer Tuna ile başlayan ve kötü gidişatın ardından 11. haftada takımı yardımcı antrenör Hakan Keleş'e emanet eden Sivasspor, puan cetvelindeki yükselişiyle dikkati çekti. Yiğido, ilk yarıyı 24 puanla 9. bitirerek, 2. devre için umut verdi. Hakan Keleş, sezon sonu hedeflerinin Avrupa kupalarına katılım olduğunu, vurguladı. Keleş, "Sivasspor, daha önce de Avrupa kupalarına katılmış, şampiyonluğu az farkla kaçırmış bir takım. Başta başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yönetimimizin bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için özveriyle çalışıyorum. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz ve hedefimize ulaşacağız" diye iddialı konuştu.
ÖNCELİK GİDENLER
Transferde ince eleyip sık dokuyan Hakan Keleş, gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayıp, yönetime sunacağını söyledi. Keleş, yakaladıkları çıkışı sürdürmek için takviye yapmak istediklerini de vurgularken, transfer yapacakları bölgelerin ise takımda gidecek oyuncuların belirlenmesinin ardından netlik kazanacağı bilgisini verdi.
KAMPTA İKİ HAZIRLIK MAÇI
Sivasspor, devre arası kampı için Antalya'yı tercih etti. Yiğido, kampa 3 Ocak'ta Antalya Belek'te başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, 9 Ocak'ta Arnavutluk ekibi Partizani ve 13 Ocak'ta ise Romanya temsilcisi Sepsi ile de 2 hazırlık karşılaşması gerçekleştirecek.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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