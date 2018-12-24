Robinho yetmedi
Brezilyalı yıldız, Galatasaray deplasmanında 2 gol atıp etkili oldu. Arkadaşları sambacıya ayak uyduramadı.
Yiğidoların dünyaca ünlü yıldızı Robinho, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray karşısında etkili bir performans ortaya koydu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız takımını 1-0 öne geçiren ve skoru 2-2'ye getiren golleri kaydetti. Hücumda adeta tek başına çabaladı. Ancak verimsiz gününde olan takım arkadaşları ona ayak uyduramayınca Sivasspor evine puansız döndü.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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