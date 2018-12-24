Robinho yetmedi – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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yetmedi

Robinho yetmedi

Brezilyalı yıldız, deplasmanında 2 gol atıp etkili oldu. sambacıya ayak uyduramadı.

Yiğidoların dünyaca ünlü yıldızı , Stadı'nda karşısında etkili bir performans ortaya koydu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız takımını 1-0 öne geçiren ve skoru 2-2'ye getiren golleri kaydetti. Hücumda adeta tek başına çabaladı. Ancak verimsiz gününde olan takım ona ayak uyduramayınca evine puansız döndü.

  1. 24.12.2018
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