Sivas’ta kalıyorum

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, yarın oynanacak G.Saray maçı ve hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili konuştu. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız, "Sivas'ta çok mutluyum. Başkanımla görüşmelerimiz güzel geçiyor. İnşallah burada kalacağım. Başka bir kulübe gitmeyi düşünmüyorum. Sivas taraftarıyla aramda harika bir bağ oluştu" dedi. Geçen sezon ocak ayında Yiğido olan Robinho, bu sezon 15 maça çıkıp, 6 gol ve 2 asistle takımın en skoreri oldu. Sambacı, yarın deplasmanda yapılacak G.Saray maçı içinse, İstanbul'dan 3 puanla dönmek istediklerini belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç, çok zor ama takımımızın mantalitesi şu an çok iyi. 3 puan almak için uğraşacağız" yorumunu yaptı. Son haftalarda sergilediği performansla ilgili de konuşan Robinho, "Takıma gollerle, asistlerimle yardım etmek istiyorum. Performansım artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.