Sivas’ta kalıyorum – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Sivas’ta kalıyorum

Sivas’ta kalıyorum

İsmi Beşiktaş ile iddialarına karışan Sivassporlu Robinho, “Burada çok mutluyum. Başkanla görüşüyoruz. İlk hedefimiz ’ı yenmek” dedi.

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, yarın oynanacak G.Saray maçı ve hakkındaki iddialarıyla ilgili konuştu. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız, "Sivas'ta çok mutluyum. Başkanımla görüşmelerimiz güzel geçiyor. İnşallah burada kalacağım. Başka bir kulübe gitmeyi düşünmüyorum. Sivas taraftarıyla aramda harika bir bağ oluştu" dedi. Geçen sezon ocak ayında Yiğido olan Robinho, bu sezon 15 maça çıkıp, 6 gol ve 2 asistle takımın en skoreri oldu. Sambacı, yarın deplasmanda yapılacak G.Saray maçı içinse, 'dan 3 puanla dönmek istediklerini belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç, çok zor ama takımımızın mantalitesi şu an çok iyi. 3 puan almak için uğraşacağız" yorumunu yaptı. Son haftalarda sergilediği performansla ilgili de konuşan Robinho, "Takıma gollerle, asistlerimle yardım etmek istiyorum. Performansım artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

  1. 22.12.2018
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