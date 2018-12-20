Sivasspor'dan Galatasaray'a gözdağı!
Sivas’ın yıldız ismi, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: Şu anda ligin en formda takımlarındanız. İstanbul’dan da zaferle ayrılacağız.
Süper Lig'in son haftalardaki flaş takımı Sivasspor'dan bu hafta konuk olacağı Galatasaray'a mesaj var. Kırmızı-beyazlıların ligdeki en golcü ismi olan Robinho, yakaladıkları çıkışı güçlü rakipleri karşısında da sürdüreceklerini belirtip, "Şu anda ligin en formda takımlarından biriyiz. Başarımızın tesadüf olmadığını göstermek açısından önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu sezon Başakşehir ve Beşiktaş'a karşı İstanbul'dan galibiyetle ayrıldık. Bu kez de Galatasaray zaferiyle İstanbul'dan ayrılacağız" dedi. Takımda her şeyin yolunda gittiğini de sözlerine ekleyen 34 yaşındaki sambacı, "Bu sezon ligi üst sıralarda bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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