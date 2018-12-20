Sivasspor'dan Galatasaray'a gözdağı!
20 Aralık 2018, Perşembe
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'dan 'a gözdağı!

Sivasspor'dan Galatasaray'a gözdağı!

Sivas’ın yıldız ismi, maçı öncesi iddialı konuştu: Şu anda ligin en formda takımlarındanız. İstanbul’dan da zaferle ayrılacağız.

'in son haftalardaki flaş takımı 'dan bu hafta konuk olacağı 'a mesaj var. Kırmızı-beyazlıların ligdeki en golcü ismi olan Robinho, yakaladıkları çıkışı güçlü rakipleri karşısında da sürdüreceklerini belirtip, "Şu anda ligin en formda takımlarından biriyiz. Başarımızın tesadüf olmadığını göstermek açısından önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu sezon Başakşehir ve Beşiktaş'a karşı İstanbul'dan galibiyetle ayrıldık. Bu kez de Galatasaray zaferiyle İstanbul'dan ayrılacağız" dedi. Takımda her şeyin yolunda gittiğini de sözlerine ekleyen 34 yaşındaki sambacı, "Bu sezon ligi üst sıralarda bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

  1. 20.12.2018
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