Robinho: "VAR yüzünden attığımız gole sevinemiyoruz"
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

: "VAR yüzünden attığımız gole sevinemiyoruz"

Robinho: "VAR yüzünden attığımız gole sevinemiyoruz"

ekiplerinden un Brezilyalı futbolcusu , "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum" dedi.

un Brezilyalı futbolcuları ve ile takım kaptanı , Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Vali Bekir Aksoy İlkokulunda oluşturulan 'Sivasspor Köşesi'nin açılışını yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan futbolcular daha sonra söyleşiye katılarak çğrencilerin sorularını cevapladı. Bir öğrencinin "'de en çok etkilendiğiniz stadyum hangisi" sorusu üzerine takım kaptanı Ziya Erdal "Türkiye'de atmosferi çok büyük olan statlar var. İnönü Stadyumu'nun eski hali ve Stadyumu" cevabını verdi. Erdal unutamadığı maç sorusuna ise "Çok maç var yalnız ile oynadığımız bir maç vardı. 50 bin kadın ve çocuk vardı. O maç değişik bir maçtı" ifadelerini kullandı.


"ATTIĞIMIZ GOLE SEVİNEMİYORUZ"
Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "Takım içinde en iyi anlaştığınız arkadaşlarınız kim" sorusuna "Ziya Erdal ve David Braz" cevabını verdi. Bir başka öğrencinin VAR sistemini sorması üzerine ise Robinho "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum" dedi.
David Braz ise takım içindeki en iyi oyuncular kim sorusuna "Robinho, Ziya ve Emre" dedi. Futbolcular söyleşinin ardından öğrenciler ile fotoğraf çektirerek formalarını imzaladı.

  1. 20.12.2018 14:00
  2. Güncelleme: 20.12.2018 15:03
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Robinho: "VAR yüzünden attığımız gole sevinemiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN