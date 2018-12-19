Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı. Kondisyon çalışmasının ardından futbolcular, dar alanda top kapma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Ziya Erdal, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 19.12.2018 14:38
- Güncelleme: 19.12.2018 14:42
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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