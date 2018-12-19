Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
20 Aralık 2018, Perşembe
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'da maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Demir Grup , 'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı. Kondisyon çalışmasının ardından futbolcular, dar alanda top kapma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan savunma oyuncusu , fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 19.12.2018 14:38
  2. Güncelleme: 19.12.2018 14:42
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