Galatasaray’ı da yeneceğiz – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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’ı da yeneceğiz

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’ı da yeneceğiz
'ta 5 maçta 13 puan toplayan Hakan Keleş, 'ı da yenmek istediklerini dile getirdi. Başarılı hoca, "Bu maçı da kazanarak ilk yarıyı arzu ettiğimiz bir yerde bitireceğiz. Takviyelerle ligi iyi bir yerde noktalayabiliriz" diye konuştu.
  1. 19.12.2018
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