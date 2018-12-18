Sivasspor’a yeni sponsor – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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’a yeni sponsor

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ile arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

ile arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Protokolle birlikte krmızı-beyazlıların maçlarını oynadığı Yeni 4 'nun ismi, Sivas 4 olarak değiştirildi.

  1. 18.12.2018
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