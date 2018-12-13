Aslan’ı yen izni kap! – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Aslan’ı yen izni kap!

Aslan’ı yen izni kap!

Devre arasına G.Saray maçıyla girecek Sivas’ta , ekstra izin isteyen takımdan galibiyet sözü aldı.

Sivas'ın başında çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan , kendisi için duygusal bir maça sahne olacak Ankaragücü karşılaşmasından da 3 puan bekliyor. Eski bir Ankaragücü futbolcusu olan , "Benim için duygusal bir maç ama profesyonelim ve camiasını temsil ediyorum. Üç puan kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sevdiğim bir camia ama kazanan biz olalım" dedi. Antrenman öncesi futbolcuların maçı sonrası devre arasında iki gün fazla izin istediklerini, galibiyet durumunda izni vereceğini ifade eden genç çalıştırıcı, "Genelde öyle yapıyoruz, ekstra izin veriyoruz. Bizim için bu uğur oldu" diye konuştu.
  1. 13.12.2018
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